Терапевт ответила, как не допустить заражения сальмонеллезом

Правильное хранение яиц и мяса предотвратит заражение сальмонеллезом, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. По ее словам, для профилактики также необходимо использовать отдельные разделочные доски и тщательно мыть руки. Она отметила, что лучше вообще отказаться от употребления блюд, в которых есть сырые или недоваренные яйца.

Как избежать заражения сальмонеллезом? 90% случаев можно предотвратить, соблюдая жесткие правила на кухне. Яйца и птица — основной источник, их лучше покупать только в магазинах, а хранить в холодильнике. Перед использованием мойте яйца с мылом под проточной водой. Откажитесь от блюд, где есть их сырое содержание: домашний майонез, тирамису, гоголь-моголь, яйца всмятку, яичница-глазунья с жидким желтком. Мясо птицы — курицу или утку — надо разделывать на отдельной доске. После контакта с сырым мясом тщательно мойте с мылом руки, нож и доску. В холодильнике мясо и яйца должны храниться ниже и отдельно от готовых к употреблению продуктов (сыра, колбасы, салатов), чтобы сок не капал на них, — пояснила Тен.

Терапевт подчеркнула, что ключевой мерой является тщательная термическая обработка продуктов. По ее словам, варить яйца необходимо не менее 10–12 минут, а мясо и птицу — готовить до полной прожарки.

Чтобы избежать заражения сальмонеллезом, важно правильно готовить продукты. Сальмонелла погибает только при длительной тепловой обработке. Варите яйца не менее 10–12 минут с момента закипания. Желток должен стать твердым. Готовьте птицу и мясо до полной прожарки. В толще продукта температура должна достигать не менее 75 градусов. Сок, вытекающий из проколотой курицы, должен быть прозрачным, а не розовым. Также мойте руки с мылом после туалета, перед едой и после контакта с животными, — резюмировала Тен.

Ранее терапевт Людмила Лапа заявила, что перед варкой яиц вкрутую необходимо внимательно осмотреть каждое из них на предмет трещин и вымыть перед тем, как поместить в кастрюлю. По ее словам, такие меры помогут предотвратить риск заражения сальмонеллезом.