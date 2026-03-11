Стало известно желание державшего оборону 68 дней в одиночку героя СВО Герой России Ярашев после реабилитации хочет вернуться в зону СВО

Герой России Сергей Ярашев, который 68 дней в одиночку держал оборону опорного пункта на Красноармейском направлении, после реабилитации намерен вернуться в зону СВО, заявила его мать Татьяна. По ее словам, которые приводит ТАСС, она узнала о подвиге сына, только когда его госпитализировали.

Да, конечно. Он собрался обратно возвращаться, — отметила она.

10 марта глава ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным в Кремле рассказал, что Ярашев в одиночку удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на Красноармейском направлении в течение 68 дней. На следующий день глава государства присвоил 21-летнему военнослужащему звание Героя России.

Ранее сообщалось, что Ярашев «посылал» противника на призыв сдаться. Как рассказал заместитель командира бригады майор Вадим Поздняков, военный не падал духом и продолжал передавать важные разведданные товарищам даже в трудных условиях.