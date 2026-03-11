Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Экс-мэр Сургута Филатов признал вину в 13 эпизодах коммерческого подкупа

Обвиняемый в подкупе экс-мэр Сургута Филатов пошел на сделку со следствием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший мэр Сургута Андрей Филатов, обвиняемый в 13 эпизодах коммерческого подкупа, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба Сургутского городского суда, экс-чиновник активно содействует следствию, в связи с чем ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

По данным правоохранителей, в 2023–2024 годах Филатов, работая в коммерческих структурах Нижневартовска, он получил 130 млн рублей от подрядчиков за преференции при заключении договоров.

На досудебной стадии производства по делу Филатов признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме, и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, — уточняется в материалах суда.

Масштаб дела подтверждается обеспечительными мерами: в рамках расследования на имущество бывшего мэра был наложен арест на 180 млн рублей. Дальнейшее судебное разбирательство будет учитывать статус досудебного соглашения, которое может существенно повлиять на итоговое наказание.

Ранее бывшему главному редактору издания Readovka Алексею Костылеву предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере — речь шла о хищении около 1 млрд рублей у Минобороны. По информации источников, следственные действия прошли 4 марта. Фигурант не признал вину.

