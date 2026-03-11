Экс-мэр Сургута Филатов признал вину в 13 эпизодах коммерческого подкупа Обвиняемый в подкупе экс-мэр Сургута Филатов пошел на сделку со следствием

Бывший мэр Сургута Андрей Филатов, обвиняемый в 13 эпизодах коммерческого подкупа, полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба Сургутского городского суда, экс-чиновник активно содействует следствию, в связи с чем ему избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

По данным правоохранителей, в 2023–2024 годах Филатов, работая в коммерческих структурах Нижневартовска, он получил 130 млн рублей от подрядчиков за преференции при заключении договоров.

На досудебной стадии производства по делу Филатов признал вину в предъявленном обвинении в полном объеме, и с ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, — уточняется в материалах суда.

Масштаб дела подтверждается обеспечительными мерами: в рамках расследования на имущество бывшего мэра был наложен арест на 180 млн рублей. Дальнейшее судебное разбирательство будет учитывать статус досудебного соглашения, которое может существенно повлиять на итоговое наказание.

