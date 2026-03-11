Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд

Защита Гуфа подала апелляцию на приговор по делу о самоуправстве

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
В Наро-Фоминский городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор по делу о самоуправстве в отношении рэпера Гуфа (Алексея Долматова) и его знакомого Геворка Саруханяна, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. В феврале суд назначил им наказание в виде условного лишения свободы сроком на один год.

Жалоба поступила, — прокомментировали в суде.

Ранее рэпера признали виновным в драке в банном комплексе в деревне Малые Горки. Инцидент произошел в октябре 2024 года. По данным следствия, Долматов вместе со знакомым избил брата администратора комплекса и забрал у потерпевшего мобильный телефон.

До этого Гуф выразил недоумение по поводу решения суда по делу о драке. Артист утверждал, что конфликт с потерпевшим был урегулирован до суда. Несмотря на это, суд вынес приговор.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против Долматова, несмотря на достигнутое примирение. Потерпевший проявил милосердие и простил музыканта, который, в свою очередь, искренне раскаялся в совершенном преступлении, объяснив свое поведение состоянием аффекта.

