Фигуранты дела Долиной просят отменить приговор

Четверо фигурантов дела о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной просят отменить приговор, сообщил ТАСС адвокат одного из осужденных Асим Алиев. Они подали апелляционные жалобы в Московский областной суд.

По словам юриста, его подзащитный Дмитрий Основа готов был сотрудничать со следствием и изобличить организаторов. Защитник также отметил, что схема перевода похищенных у певицы средств полностью не раскрыта.

Прокуратура также подала жалобу на приговор. Московский областной суд рассмотрит апелляции 19 февраля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила: в настоящий момент ЦБ России не фиксирует каких-либо системных последствий или масштабного эффекта для рынка жилья от резонансной истории с недвижимостью Долиной. Она добавила, что эта ситуация была успешно разрешена.

Сама Долина не так давно сообщила, что в настоящий момент арендует жилье. Певица призналась, что покупка собственной квартиры пока для нее непозволительна. Артистка не стала уточнять конкретный район проживания, однако охарактеризовала его как хороший, а условия аренды назвала крайне выгодными. Переезд в новое съемное жилье Долина осуществила вместе со своей дочерью и внучкой.