13 февраля 2026 в 16:47

Набиуллина оценила влияние «эффекта Долиной» на рынок

В ЦБ России не увидели эффекта на рынке недвижимости из-за ситуации с Долиной

Эльвира Набиуллина Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В настоящий момент ЦБ России не фиксирует каких-либо системных последствий или масштабного эффекта на рынок жилья от резонансной истории с недвижимостью певицы Ларисы Долиной, заявила глава ведомства Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора. Она добавила, что эта ситуация была успешно разрешена.

Что касается второго вопроса — системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была в принципе разрешена, — сказала глава регулятора.

Ранее риелтор Олег Самойлов в интервью NEWS.ru высказал предположение, что Долина, несмотря на пенсионный возраст, вполне может рассчитывать на одобрение ипотечного кредита. Эксперт объяснил это звездным статусом исполнительницы. По его словам, при рассмотрении заявки банк, безусловно, проведет оценку текущего финансового положения заемщицы.

Сама Долина не так давно сообщила, что в настоящий момент арендует жилье. Певица призналась, что покупка собственной квартиры пока для нее непозволительна. Артистка не стала уточнять конкретный район проживания, однако охарактеризовала его как хороший, а условия аренды назвала крайне выгодными. Переезд в новое съемное жилье Долина осуществила вместе со своей дочерью и внучкой.

