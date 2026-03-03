Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 09:28

Банк России бросил вызов регламенту ЕС и потребовал вернуть украденное

ЦБ решил оспорить в суде ЕС регламент по бессрочной блокировке активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Банк России обратился в Общий суд Европейского союза в Люксембурге с заявлением об оспаривании регламента ЕС, который предусматривает бессрочную блокировку активов регулятора и лишает его возможности судебной защиты нарушенных прав на эти активы, сообщает пресс-служба ЦБ РФ. Заявление подано в соответствии со статьей 263 Договора о функционировании ЕС.

В сообщении регулятора поясняется, что это продолжение работы по оспариванию незаконных действий Евросоюза в отношении суверенных активов Банка России. По мнению представителей Центробанка, данный регламент нарушает основополагающие принципы, доступ к правосудию и неприкосновенность собственности. Он также противоречит принципу суверенного иммунитета государств и их центральных банков.

Регулятор также обратил внимание на серьезные процедурные нарушения, допущенные при принятии этого регламента. Вопреки требованиям статьи 215 Договора о функционировании Европейского союза, документ одобрен не единогласно всеми государствами-членами, а большинством голосов.

Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и/или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов, — заявили в ведомстве.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что вопрос об изъятии замороженных российских активов для Украины окончательно исключен из повестки дня. Европейские страны выбрали иной путь, а именно выделение кредитов Киеву. При этом дипломат не исключил, что тема использования замороженных активов России может быть поднята вновь.

