25 февраля 2026 в 17:09

Германия подтвердила, что вопрос изъятия российских активов закрыт

МИД Германии: вопрос изъятия активов России для Украины сняли с повестки

Вопрос изъятия замороженных активов России для Украины окончательно снят с повестки, заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на пресс-конференции со своим бельгийским коллегой Максимом Прево в Берлине, мероприятие транслировала пресс-служба ведомства. По его словам, Европа выбрала путь выделения кредитов для Киева.

Тема окончательно прояснена. Мы инициировали этот заем [для Украины размером €90 млрд], так что это тот путь, которым мы сейчас хотим пойти, — сказал немецкий дипломат.

При этом Вадефуль не исключил, что вопрос использования замороженных российских активов может быть поднят вновь. По его словам, речь идет о сценарии, когда начнутся обсуждения возмещения ущерба.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема прокомментировал слова главы дипломатии Европейского союза Каи Каллас, что, если Европе не удастся выделить Украине €90 млрд, она вернется к идее задействовать для этих целей замороженные российские активы. По его мнению, политику не хватает мозгов и чувства реальности.

