25 февраля 2026 в 18:18

Постпред Украины в ООН купил квартиру «не по средствам»

РИА Новости: Мельник купил квартиру в Германии за $372,5 тыс.

Андрей Мельник Андрей Мельник Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press
Постпред Украины в ООН, экс-посол в Германии и в Бразилии Андрей Мельник купил квартиру в ФРГ за $372,5 тыс. (28 млн рублей), выяснило РИА Новости, ознакомившись с декларацией чиновника. Отмечается, что официальный уровень его доходов в разы ниже.

Из декларации о доходах, размещенной на сайте украинского Национального антикоррупционного бюро, следует, что в 2024 году Мельник и его супруга приобрели в Германии квартиру площадью 65 кв. м. Стоимость покупки превысила $372,5 тыс.

При этом в той же декларации указано, что его доход за 2024 год составил чуть более 3,6 млн гривен (6,3 млн рублей). Согласно документу, на его банковских счетах находилось около $20 тыс. (1,5 млн рублей) и другие незначительные суммы. Еще $25 тыс. (2 млн рублей), хранились дома.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров выразил мнение, что замешанного в коррупционных скандалах президента Украины Владимира Зеленского могут убрать, инсценировав несчастный случай. Он считает, что вряд ли президента будут арестовывать.

