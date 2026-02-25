Постпред Украины в ООН купил квартиру «не по средствам» РИА Новости: Мельник купил квартиру в Германии за $372,5 тыс.

Постпред Украины в ООН, экс-посол в Германии и в Бразилии Андрей Мельник купил квартиру в ФРГ за $372,5 тыс. (28 млн рублей), выяснило РИА Новости, ознакомившись с декларацией чиновника. Отмечается, что официальный уровень его доходов в разы ниже.

Из декларации о доходах, размещенной на сайте украинского Национального антикоррупционного бюро, следует, что в 2024 году Мельник и его супруга приобрели в Германии квартиру площадью 65 кв. м. Стоимость покупки превысила $372,5 тыс.

При этом в той же декларации указано, что его доход за 2024 год составил чуть более 3,6 млн гривен (6,3 млн рублей). Согласно документу, на его банковских счетах находилось около $20 тыс. (1,5 млн рублей) и другие незначительные суммы. Еще $25 тыс. (2 млн рублей), хранились дома.

