Население Украины сломлено и находится на грани срыва из-за продолжающегося конфликта, пишет Responsible Statecraft. Отмечается, что даже простой подсчет ресурсов говорит о том, что шансы складываются в пользу России.

Конфликт на Украине перевалил за четырехлетнюю отметку, и Киев оказался в безвыходном положении <…> Арифметика конфликта проста. Население России в четыре раза больше, чем Украины. А российская экономика в 10 раз больше. Таким образом, в долгосрочной перспективе шансы складываются в пользу Москвы, — говорится в статье..

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный пытаются переложить друг на друга вину за провалы на фронте. Как заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов, Залужного хотят дискредитировать перед возможными президентскими выборами на Украине.

До этого сообщалось, что Залужный обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома ВСУ, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы.