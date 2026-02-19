«Вполне естественно»: политолог о «медиавойне» Зеленского и Залужного

Действующий президент Украины Владимир Зеленский и экс-главком ВСУ Валерий Залужный пытаются переложить друг на друга вину за провалы на фронте, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. Он также не исключил, что Залужного хотят дискредитировать перед возможными президентскими выборами на Украине.

Дела для Украины на фронте складываются не лучшим образом. Все начинают искать виновных, никто не хочет на себя взять ответственность. Залужный говорит о контрнаступлении 2023 года, о том, что у него были свои стратегические планы, которые могли бы быть более успешными, если бы они были реализованы. Но под давлением Зеленского он был вынужден их изменить, что и привело к неудачам в контрнаступлении. С другой стороны, наверное, есть силы в Киеве, которые стремятся к дискредитации Залужного. Возможно, они опасаются, что если вдруг он станет президентом, то многое потеряют, — высказался Кортунов.

Собеседник отметил, что медиаконфронтация между представителями украинской власти только усилится, если будет принято решение о проведении выборов президента.

Наверняка у Залужного есть враги, есть люди, которые боятся его прихода к власти. Поэтому возникают всякие утечки в СМИ о том, что он мог бы решить что-то без Зеленского, и даже о террористических актах, включая подрыв «Северных потоков». С другой стороны, можно также предположить, что есть партия Залужного, которая стремится дискредитировать уже Зеленского. Все активизируется, если будет принято решение о проведении выборов. Тогда мы, вероятно, столкнемся с большим количеством разных информационных вбросов с разных сторон, — резюмировал Кортунов.

Ранее сообщалось, что Залужный обвинил Зеленского в провале украинского контрнаступления 2023 года. По словам экс-главкома ВСУ, разработанный им совместно с партнерами по НАТО план не сработал из-за отказа Киева выделить необходимые ресурсы.