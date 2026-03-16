Раскрыта причина смерти актера из сериала «Следствие ведут знатоки»

Причиной смерти заслуженного артиста РФ Владимира Ершова, известного по сериалу «Следствие ведут знатоки», оказался инсульт, сообщил РИА Новости сын актера Иван Ершов. Он отметил, что ничего конкретного сказать не может, однако у его отца были проблемы с сердцем.

Инсульт. Какие-то проблемы с сердцем были, но ничего конкретно сказать не могу, — рассказал сын артиста.

Ранее стало известно, что Владимир Ершов скончался на 69-м году жизни. Пресс-служба театра на Бронной, в котором он работал, выразила соболезнования его родным и близким.

Ершов родился в 1957 году. Он окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году и сразу устроился в театр на Бронной. Он играл в таких спектаклях, как «Дон Жуан», «Капитанская дочка», «Жиды города Питера», «Ревизор» и «Салемские ведьмы». Актер также работал с режиссерами Анатолием Эфросом, Александром Дунаевым, Евгением Лазаревым.

