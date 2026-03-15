Сийярто: играющий на пианино актер не сформирует правительство Венгрии

Актер не сможет насильно сформировать правительство Венгрии, заявил глава МИД страны Петер Сийярто в эфире телеканала MTV. По его словам, Будапешт самостоятельно принимает решения, а внешнее давление неприемлемо. Так министр сделал отсылку на выступление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он якобы исполняет композицию на рояле без помощи рук — якобы половым органом.

Украинский актер, по телевизору играющий на пианино и размахивающий обеими руками, не сможет насильно сформировать правительство в Венгрии, — сказал Сийярто.

Ранее Зеленский заявил о готовности Киева к диалогу с любым венгерским главой, не имеющим связей с Россией. По его оценке, нынешний премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, напротив, культивирует враждебные по отношению к Украине взгляды.

Позже в Будапеште прошел многотысячный «Марш мира» по инициативе правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз». Шествие организовали в знак поддержки курса венгерского кабинета министров, который продолжает отклонять запросы о предоставлении военной помощи Киеву, игнорируя попытки давления со стороны Зеленского.