Санду продает Молдавию Румынии ради ЕС: что будет с Приднестровьем

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что ее страна смогла бы быстрее интегрироваться в Евросоюз после вхождения в состав Румынии. Она допустила, что такое слияние возможно осуществить даже без непризнанного Приднестровья. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, Кишинев ставит слишком амбициозные задачи — ведь пока никто его в ЕС не ждет. Сможет ли Санду добиться членства в Союзе, что об этом думают в ПМР и как Молдавия сама ставит палки себе в колеса — в материале NEWS.ru.

Что сказала Санду о вхождении в Румынию

Санду дала интервью французскому изданию Le Monde, где оценила перспективы евроинтеграции Молдавии. По словам президента, республике было бы проще вступить в ЕС, если бы она объединилась с Румынией. Глава государства добавила, что такое решение должно быть принято большинством молдавских граждан.

Политик подчеркнула, что намерена выполнить обещание о подготовке Молдовы к евроинтеграции к 2030 году.

«Мы активно работаем над этим. Конечно, еще предстоит завершить значительные реформы, но мы добьемся выполнения наших обязательств, особенно в области правосудия и борьбы с коррупцией», — сказала она.

Похожее заявление Санду уже сделала в феврале 2026 года. Тогда в интервью британскому блогу The Rest Is Politics она сказала, что в случае проведения референдума об объединении Молдавии с Румынией проголосовала бы «за». Аналогичные высказывания последовали от премьера Молдовы Александра Мунтяну, министра культуры Кристиана Жардана и ряда депутатов парламента.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с NEWS.ru отметил, что слова Санду — фактически реакция на попытки евробюрократов разных мастей остановить процесс евроинтеграции Молдавии. Они убеждают Кишинев, что путь в ЕС — длинный, к тому же на членство претендуют другие кандидаты, а Молдова стоит в самом конце очереди.

«И тут Санду очень элегантно перешнуровала свои модные ботинки: „Вы не волнуйтесь, я обещала вам ЕС — вы в нем будете, но немного другим путем“. В итоге есть тема унии — объединения в „великую Румынию“. И здесь, я думаю, не обошлось без советчиков из Германии и Великобритании. При этом форма слияния пока не определена, но на всякий случай содержание начали менять уже года два назад. Национальный язык — молдавский — просто переназвали румынским. Затем началась образовательная реформа: университеты перестраивают, объединяют, устанавливают прямые взаимодействия с Румынией по румынскому образцу, чтобы в час икс все сделать тремя щелчками пальцев», — объяснил он.

Женщина ожидает в транзитной зоне между Румынией и Молдавией Фото: Matteo Placucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что будет с Приднестровьем

Санду допустила, что свой путь в ЕС Молдавия может продолжить без непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР). «Это возможное решение», — подчеркнула она.

Однако не все поддерживают эту точку зрения. Бывший генпрокурор Молдавии, депутат парламента от блока «Альтернатива» Александр Стояногло заявлял, что вступление республики в ЕС без ПМР превратит левобережье Днестра в «серую зону» и источник нестабильности на карте Европы. Стояногло призывал найти механизмы интеграции ПМР в единое молдавское пространство и двигаться по европейскому пути вместе.

Президент Ассоциации независимых политологов Приднестровья Андрей Сафонов в беседе с NEWS.ru, напротив, отметил: если Кишинев найдет способ вступить в ЕС без ПМР, то граждан республики такой вариант только обрадует.

«Надеюсь, что в Кишиневе четко понимают: вступление в Евросоюз не должно сопровождаться актом агрессии с чьей-либо стороны, и в частности, против Приднестровья. Пусть Молдова сама выбирает свою модель интеграции с ЕС — хоть вступление в Румынию. Приднестровье уже определилось: мы высказались за евразийскую модель интеграции, и любые другие формулы нас не интересуют», — подчеркнул он.

Вступит ли Молдавия в Евросоюз

Санду пытается всеми силами продемонстрировать Европе свою лояльность. Для этого она заявила о вступлении Молдовы в «коалицию желающих» по оказанию помощи Украине. Однако опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: как бы ни старался Кишинев, принимать республику в Евросоюз пока никто не собирается.

Директор Института эффективной политики, молдавский политолог Виталий Андриевский подчеркнул, что Молдавия идет в Европу фактически «в спайке» с Украиной — они одновременно получили статус стран — кандидатов на членство в Союзе. И этот тандем довольно спорный для Брюсселя.

Фото: Sasha Pleshco/Unsplash

«Во-первых, воюющую страну — Украину — принять в ЕС невозможно. Во-вторых, создается дополнительная нагрузка на экономику ЕС — точнее, конкуренция для некоторых стран, которые специализируются на сельском хозяйстве. На Украине достаточно мощный аграрный сектор, что создает проблемы для Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и прочих государств. Евросоюз пока не знает, как эти проблемы решить», — подчеркнул он.

В то же время у населения Молдовы отношение к вопросу евроинтеграции неоднозначное. В октябре 2024 года в стране прошел референдум, на котором за вступление в ЕС проголосовали всего 50,46% граждан. При этом обеспечить перевес удалось лишь за счет голосов уроженцев Молдавии, проживающих за рубежом. Внутри страны в поддержку евроинтеграции высказались 46% избирателей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум продемонстрировал «глубокий раскол в молдавском обществе». Дипломат выразила надежду, что руководство республики не станет его усугублять.

