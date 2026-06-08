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08 июня 2026 в 17:44

Фон дер Ляйен поздравила Пашиняна с победой на выборах в Армении

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой на парламентских выборах. В своем аккаунте в социальной сети X политик отметила, что дух «бархатной революции» 2018 года, которую возглавил армянский лидер, продолжает жить и процветать.

Уважаемый Никол Пашинян, поздравляем Вас с победой на выборах. Дух бархатной революции, которую Вы возглавили в 2018 году, жив и процветает. Мы высоко ценим наше партнерство с демократической Арменией, которая все ближе сближается с Европой. Армения может на нас рассчитывать, — написала фон дер Ляйен.

Ранее политолог Бениамин Матевосян заявил, что Ереван все активнее интегрируется в тюркский мир, именно в нем Пашинян видит будущее страны. По его словам, власти республики продолжат курс на выход из объединений, сформированных вокруг России.

Европа
Урсула фон дер Ляйен
Армения
Никол Пашинян
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