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08 июня 2026 в 16:50

Политолог раскрыл планы Пашиняна на интеграцию Армении

Политолог Матевосян: Армения видит будущее в тюркском мире

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am
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Армения все активнее интегрируется в тюркский мир, именно в нем премьер-министр Никол Пашинян видит будущее страны, заявил в беседе с ИС «Вести» политолог Бениамин Матевосян. По его словам, власти республики продолжат курс на выход из объединений, сформированных вокруг России.

Аналитик также отметил, что разговоры о присоединении к ЕС не имеют серьезных оснований. У Армении нет границ с Европейским союзом, в отличие от Молдовы, Грузии или Украины.

У нас нет по соседству Европейского союза. Мы немножко в этом плане отличаемся от Молдовы, Грузии и Украины. Мы больше интегрируемся в тюркский мир. Никол Пашинян видит будущее Армении именно в тюркском мире. И не случайно, что первым руководителем государства стран — членов СНГ, кто поздравил Пашиняна с победой, был президент Казахстана, — сказал политолог.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в армянском обществе существует устойчивый запрос на планомерное укрепление двусторонних отношений с Россией и сохранение членства республики в ЕАЭС. Она также обратила внимание на заметное падение популярности партии Пашиняна.

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Армения
Никол Пашинян
политологи
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