Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 07:00

Врач объяснила, почему постельное белье нужно менять каждые 10 дней

Врач Павлова: в грязном постельном белье скапливаются пылевые клещи и бактерии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В грязном постельном белье активно скапливаются пылевые клещи и бактерии, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. На этом фоне, по ее словам, рекомендуется менять комплект хотя бы каждые 10 дней.

Мы проводим в кровати треть жизни, но редко задумываемся, с кем делим это время. За две недели в постели скапливается до 1,5 млн пылевых клещей. Они не кусаются, но опасны продукты их жизнедеятельности, которые являются сильнейшими аллергенами, что может спровоцировать заложенность носа, чихание и зуд кожи. Если симптомы исчезают через час после подъема, это четкий знак, что виноваты постельные клещи, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что микроскопические частицы пыли вызывают раздражение дыхательных путей, пробуждая мозг. Тем не менее, по словам врача, пылевые клещи могут иметь неожиданный положительный эффект: умеренное взаимодействие с ними в раннем возрасте способствует укреплению иммунной системы, снижая вероятность развития аллергий в будущем.

Стирайте белье при температуре не ниже +60 градусов — клещи погибают именно при ней. Меняйте комплект раз в неделю, максимум — раз в 10 дней. Не заправляйте кровать сразу после пробуждения: дайте влаге испариться, лишив микроорганизмы любимой среды. Чистая постель — это не про перфекционизм, а про базовую гигиену здоровья, — заключила Павлова.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что утреннее покраснение глаз часто вызвано сухостью после сна. Среди других возможных причин она назвала дисфункцию мейбомиевых желез, хронический блефарит, воспаление век, аллергию и травмы роговицы.

Здоровье
врачи
советы
аллергии
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бунт украинцев и «кровавая» отставка Сырского: новости СВО к утру 21 июля
В МИД назвали угрозу после атаки на главного инженера ЗАЭС
Мирошник назвал число погибших и пострадавших от обстрелов ВСУ за неделю
В союзной России стране навсегда отменили президентские выборы
Песков рассказал, как часто Путин выходит на лед
В МИД России указали на новую форму западного колониализма
Художник развеял один из главных мифов о татуировках
НАТО столкнулось с дефицитом хлопка для производства боеприпасов
Врач объяснила, почему постельное белье нужно менять каждые 10 дней
Психолог объяснила, как бороться со страхом принятия решений
Военный раскрыл детали обороны ВСУ в Вольном с растяжками и минами
Беспилотник врезался в многоквартирный дом во Владимире
Онколог назвала неочевидный симптом опухоли
Боец «Востока» рассказал о форсировании реки Гайчур
Турэксперт ответила, как выбрать направление для отпуска и не переплатить
ФРГ ведет ядерные исследования в бывших центрах Гитлера
В России подешевел один вид мяса
Психолог объяснила, почему после 40 лет трудно найти друзей
Банки подняли ставки по вкладам: где в 2026 году заработать до 20%
Сорвали морские поставки грузов для ВСУ: успехи ВС РФ к утру 21 июля
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.