Врач объяснила, почему постельное белье нужно менять каждые 10 дней Врач Павлова: в грязном постельном белье скапливаются пылевые клещи и бактерии

В грязном постельном белье активно скапливаются пылевые клещи и бактерии, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. На этом фоне, по ее словам, рекомендуется менять комплект хотя бы каждые 10 дней.

Мы проводим в кровати треть жизни, но редко задумываемся, с кем делим это время. За две недели в постели скапливается до 1,5 млн пылевых клещей. Они не кусаются, но опасны продукты их жизнедеятельности, которые являются сильнейшими аллергенами, что может спровоцировать заложенность носа, чихание и зуд кожи. Если симптомы исчезают через час после подъема, это четкий знак, что виноваты постельные клещи, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что микроскопические частицы пыли вызывают раздражение дыхательных путей, пробуждая мозг. Тем не менее, по словам врача, пылевые клещи могут иметь неожиданный положительный эффект: умеренное взаимодействие с ними в раннем возрасте способствует укреплению иммунной системы, снижая вероятность развития аллергий в будущем.

Стирайте белье при температуре не ниже +60 градусов — клещи погибают именно при ней. Меняйте комплект раз в неделю, максимум — раз в 10 дней. Не заправляйте кровать сразу после пробуждения: дайте влаге испариться, лишив микроорганизмы любимой среды. Чистая постель — это не про перфекционизм, а про базовую гигиену здоровья, — заключила Павлова.

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