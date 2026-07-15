Офтальмолог перечислила главные причины утреннего покраснения глаз

Утреннее покраснение глаз зачастую появляется из-за сухости после сна, заявила в беседе с RT офтальмолог Татьяна Шилова. Среди других причин она назвала дисфункцию мейбомиевых желез, хронический блефарит, воспаление век, аллергию и повреждение роговицы.

Во время сна мы не моргаем, слеза распределяется по поверхности глаза менее равномерно, а при неполном смыкании век роговица дополнительно подсыхает. Поэтому после пробуждения могут появляться покраснение, ощущение песка, жжение и кратковременное затуманивание зрения. Если покраснение повторяется ежедневно, необходимо [посетить врача], чтобы исключить хроническое воспаление век, аллергию, повреждение роговицы, нарушение смыкания век во сне, — подчеркнула Шилова.

Она уточнила, что сухость глаз как правило усиливают кондиционер, недостаток сна, жаркий воздух, длительное использование гаджетов и аллергия. Другие негативные факторы — прием некоторых препаратов, употребление алкоголя и использование контактных линз.

Ранее офтальмолог Алексей Егоров рассказал, что купание в контактных линзах в стоячих водоемах может привести к развитию редкого и опасного инфекционного заболевания — акантамебного кератита. Это заболевание возникает вследствие размножения свободноживущих амеб рода Acanthamoeba в роговице.