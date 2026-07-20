Премьер-министр Армении Никол Пашинян прочитал «Евгения Онегина» Александра Пушкина в оригинале на русском языке. Он опубликовал соответствующее видео у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена). Сейчас политик находится в отпуске.

Ранее первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина было выставлено на торги с начальной стоимостью 1,8 млн рублей. Книга вышла в свет в конце марта 1833 года у издателя Александра Смирдина. Она выполнена в переплете, характерном для своей эпохи, не содержит предисловий, однако включает фрагменты «Путешествия Онегина».

Кроме того, шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова сообщала, что среди произведений Пушкина студенты чаще всего выбирали для чтения роман в стихах «Евгений Онегин». По ее словам, в тройку самых популярных произведений также вошли поэма «Медный всадник» и повесть «Пиковая дама».

Также представитель МИД России Мария Захарова строками из стихотворения Пушкина отреагировала на просьбу послов Великобритании, Франции и Германии принять их в Министерстве иностранных дел. Она напомнила, что несколькими годами ранее эти дипломаты отказались встречаться с главой ведомства Сергеем Лавровым.