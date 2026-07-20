Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 10:22

Пашинян прочитал «Евгения Онегина» в оригинале

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прочитал «Евгения Онегина» Александра Пушкина в оригинале на русском языке. Он опубликовал соответствующее видео у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, деятельность запрещена). Сейчас политик находится в отпуске.

Ранее первое полное издание романа в стихах «Евгений Онегин» Пушкина было выставлено на торги с начальной стоимостью 1,8 млн рублей. Книга вышла в свет в конце марта 1833 года у издателя Александра Смирдина. Она выполнена в переплете, характерном для своей эпохи, не содержит предисловий, однако включает фрагменты «Путешествия Онегина».

Кроме того, шеф-редактор EdTech-компании «Лань» Екатерина Позднякова сообщала, что среди произведений Пушкина студенты чаще всего выбирали для чтения роман в стихах «Евгений Онегин». По ее словам, в тройку самых популярных произведений также вошли поэма «Медный всадник» и повесть «Пиковая дама».

Также представитель МИД России Мария Захарова строками из стихотворения Пушкина отреагировала на просьбу послов Великобритании, Франции и Германии принять их в Министерстве иностранных дел. Она напомнила, что несколькими годами ранее эти дипломаты отказались встречаться с главой ведомства Сергеем Лавровым.

Страны СНГ
Армения
Никол Пашинян
Александр Пушкин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СВР раскрыла причину обеспокоенности Европы из-за Германии
Немецкий политолог предрек скорые переговоры между Берлином и Москвой
Дипломат раскрыл истинную цель атак ВСУ на Московский регион
Врач перечислила главные симптомы теплового удара
В Госдуме ответили, когда повысят выплаты для работающих пенсионеров
Спасатель умер в ходе атаки ВСУ по ЛНР
Невролог ответила, для кого особенно опасна духота в квартире
«Целенаправленная атака»: ВСУ ударили по запорожской школе
Раскрыты подробности пожара на базе отдыха в Ленобласти
В Германии приняли решение по допуску россиян до юношеских игр глухих
Юрист объяснила, с какого возраста дети могут одни ездить на поезде
10-летняя россиянка выступила с Шакирой в финале чемпионата мира
Офтальмолог назвала главные ошибки при купании в море
Европа рискует подойди к отопительному сезону с минимальными запасами газа
Дмитриев дал неутешительный прогноз ситуации в Ормузском проливе
Лавров встретил главу МИД КНДР с букетом цветов
Грузоперевозчиков переведут на электронные документы по поручению Путина
Двух россиян задержали в Грузии из-за подозрений в контрабанде золота
Лавров встретился с главой МИД азиатской страны
Иран пригрозил США «теплым приемом» на островах
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.