Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов

Представитель МИД России Мария Захарова строками из стихотворения писателя Александра Пушкина отреагировала на просьбу послов Британии, Франции и Германии принять их в Министерстве иностранных дел. Еще несколько лет назад дипломаты отказались встречаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, напомнила дипломат в Telegram-канале.

Как писал неотменяемый Пушкин: «Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние черты». И вот они у порога с просьбой принять, — написала представитель МИД.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял чрезвычайных и полномочных послов Британии, Франции и Германии по их просьбе. Дипломатам были представлены объективные оценки деструктивной политики руководства их государств в отношении украинского кризиса.

Также сообщалось, что послы Великобритании, ФРГ и Франции Найджел Кейси, Александер Ламбсдорф и Николя де Ривьер покинули Министерство иностранных дел России. По данным журналистов, дипломаты пробыли в здании внешнеполитического ведомства полтора часа.