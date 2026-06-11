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11 июня 2026 в 15:16

Захарова строками Пушкина урезонила европейских послов

Захарова строками Пушкина ответила на просьбу европейских послов принять их

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова строками из стихотворения писателя Александра Пушкина отреагировала на просьбу послов Британии, Франции и Германии принять их в Министерстве иностранных дел. Еще несколько лет назад дипломаты отказались встречаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, напомнила дипломат в Telegram-канале.

Как писал неотменяемый Пушкин: «Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние черты». И вот они у порога с просьбой принять, — написала представитель МИД.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял чрезвычайных и полномочных послов Британии, Франции и Германии по их просьбе. Дипломатам были представлены объективные оценки деструктивной политики руководства их государств в отношении украинского кризиса.

Также сообщалось, что послы Великобритании, ФРГ и Франции Найджел Кейси, Александер Ламбсдорф и Николя де Ривьер покинули Министерство иностранных дел России. По данным журналистов, дипломаты пробыли в здании внешнеполитического ведомства полтора часа.

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