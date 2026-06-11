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11 июня 2026 в 13:43

В МИД России раскрыли подробности встречи с послами западных стран

МИД РФ указал послам ФРГ, Франции и Британии на деструктивную политику их стран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин принял чрезвычайных и полномочных послов Британии, Франции и Германии по их просьбе, сообщили в МИД России. Дипломатам были представлены объективные оценки деструктивной политики руководства их государств в отношении украинского кризиса.

Главам дипломатических миссий были изложены объективные оценки деструктивной политики руководства их стран применительно к украинскому кризису, которая направлена на максимальное стимулирование киевского режима к продолжению войны против России от имени, за счет и при прямой помощи западной «коалиции желающих», — сказано в пресс-релизе.

Галузин также разъяснил послам принципиальные подходы российской стороны к поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта. В МИД РФ добавили, что урегулирование возможно только на основе устранения первопричин нынешнего кризиса.

Ранее сообщалось, что послы Великобритании, ФРГ и Франции Найджел Кейси, Александер Ламбсдорф и Николя де Ривьер покинули Министерство иностранных дел России. По данным журналистов, дипломаты пробыли в здании внешнеполитического ведомства полтора часа.

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