Дело пойманного на взятке экс-мэра из Дагестана получило продолжение Суд арестовал экс-мэра Каспийска Гонцова по делу о получении взятки

Суд арестовал бывшего мэра Каспийска Бориса Гонцова по делу о коррупции, сообщило следственное управление СК России по Дагестану в мессенджере МАКС. По данным ведомства, экс-градоначальника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Его заключили под стражу на время следствия.

В Республике Дагестан по ходатайству следствия заключен под стражу бывший глава города Каспийска, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбудили уголовное дело в отношении Гонцова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере. По информации ведомства, экс-чиновник мог получить от директора коммерческой организации пять квартир общей стоимостью более 18 млн рублей. По версии следствия, взамен Гонцов способствовал выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, построенного с нарушениями.

До этого в Москве приговорили экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ Андрея Протасова к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 20 млн рублей по делу о взяточничестве. Также суд постановил конфисковать имущество подсудимого на 7 млн рублей — сумму, эквивалентную полученным взяткам.