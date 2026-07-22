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22 июля 2026 в 17:12

Развратителя детей отправят под суд в Татарстане

Полиция задержала в Татарстане мужчину по подозрению в растлении детей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Полиция Татарстана задержала 35-летнего жителя Ростовской области по подозрению в растлении детей, сообщили в канале местного следственного управления СК России в МАКСе. По версии следствия, арестованный совершал противоправные действия против трех девочек из Забайкальского края через интернет.

Злоумышленник в 2025 году находился в Казани на заработках. Он связался с девочками и общался с ними какое-то время. После родители одного из детей обнаружили переписку со взрослым мужчиной и обратились в полицию.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Правоохранители собрали доказательную базу и направили дело в суд. Гражданину предъявили обвинения в принуждении к действиям сексуального характера, незаконному распространению порнографии среди детей и изготовлению порнографии с участием несовершеннолетних.

Ранее британские власти приняли решение освободить более 100 осужденных за сексуальное насилие из тюрем. Они пошли на такой шаг из-за перегруженности пенитенциарной системы Соединенного королевства.

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