В Госдуме назвали условие для завершения украинского конфликта Депутат Афонин: Россия обязана обеспечить свою безопасность на десятилетия

Россия может выйти из конфликта на Украине только при условии обеспечения своей безопасности на десятилетия, такое мнение в интервью NEWS.ru высказал депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По его словам, в противном случае над страной нависнет угроза на многие поколения вперед.

Россия может выйти из нынешнего конфликта, только однозначно обеспечив свою безопасность на десятилетия вперед. Нам нельзя допустить, чтобы на Украине стояли войска НАТО, чтобы под Харьковом и Сумами появились западные ракеты с ядерными боеголовками, чтобы на наших границах находилась страна с 30--40 млн населения, воспитанного в духе лютейшей русофобии, — подчеркнул Афонин.

Он добавил, что, если подобное случится, страшная угроза нависнет не только над нынешним поколением россиян, но и над детьми и внуками. По словам Афонина, этого нельзя допустить.

А для победы нужна сильнейшая консолидация общества. Она возможна только тогда, когда будет обеспечена социальная справедливость, — заключил парламентарий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что условия остановки боевых действий на Украине действуют до сих пор и хорошо всем известны. По его словам, президент России Владимир Путин озвучил эти параметры во время выступления в МИД РФ.