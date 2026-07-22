Названы страны Европы с самым резким ростом цен на топливо Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по темпам роста цен на топливо

Болгария и Финляндия стали лидерами в Европе по росту цен на автомобильное топливо в июне, следует из данных Евростата. Согласно статистике, стоимость бензина выросла на четверть в годовом выражении — в Болгарии он подорожал на 26,1%, в Финляндии — на 23,9%, передает РИА Новости.

Вслед за ними в списке идет Литва с показателем 23,8%. Также значительный рост зафиксирован в Румынии (+23,6%), Люксембурге (+22,3%), Греции (+21,9%) и на Кипре (+20,7%). Замыкают десятку Бельгия (+20,3%), Франция (+20,1) и Северная Македония (+19,7%).

Ранее зампред правительства России Александр Новак заявил об улучшении ситуации с топливом. По его словам, таких результатов удалось достичь благодаря принятым властями мерам стабилизации рынка: во многих регионах страны уже постепенно снимают ограничения на продажу бензина, а очереди на АЗС заметно сокращаются.

До этого Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который распространяет демпферный механизм на импортное дизельное топливо. Депутат Дмитрий Скриванов отметил, что механизм помогает сохранить стабильные поставки топлива и снизить риски для предприятий. При ввозе дизеля из Белоруссии коэффициент этой компенсации повысится до 0,9.