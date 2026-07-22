ВСУ увеличили активность атак на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины нарастили интенсивность ударов по территории Белгородской области с помощью дронов, заявил и. о. губернатора региона Александр Шуваев в МАКСе. По его данным, в течение первого летнего месяца противник совершил несколько тысяч налетов, а в текущем месяце эти показатели выросли еще сильнее.

Только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тыс. атак БПЛА на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тыс., — написал он.

Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова сообщила, что 20 июля в результате атак ВСУ ранения получили 78 человек, включая одного подростка, девять — погибли.

Ранее БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обошлось без пострадавших. Он добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали.

До этого стало известно, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что еще три человека остаются под наблюдением врачей.