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22 июля 2026 в 19:18

ВСУ увеличили активность атак на Белгородскую область

Губернатор Шуваев: в июле Белгородскую область атаковали 11 тыс. дронов ВСУ

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Вооруженные силы Украины нарастили интенсивность ударов по территории Белгородской области с помощью дронов, заявил и. о. губернатора региона Александр Шуваев в МАКСе. По его данным, в течение первого летнего месяца противник совершил несколько тысяч налетов, а в текущем месяце эти показатели выросли еще сильнее.

Только за прошлый месяц зафиксировано свыше 7,5 тыс. атак БПЛА на Белгородскую область, а за неполный июль — почти 11 тыс., — написал он.

Первый заместитель министра здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова сообщила, что 20 июля в результате атак ВСУ ранения получили 78 человек, включая одного подростка, девять — погибли.

Ранее БПЛА самолетного типа упал на многоквартирный жилой дом в Липецке. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что обошлось без пострадавших. Он добавил, что территорию оцепили, а жильцов эвакуировали.

До этого стало известно, что жительница Краснодара, пострадавшая при атаке ВСУ на логистический центр, скончалась в больнице. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что еще три человека остаются под наблюдением врачей.

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