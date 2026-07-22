Новые правила по счетчикам воды, продажа тайной виллы Воробьева: что дальше

Россиян предупредили о важных изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства с августа, черные копатели обнаружили артефакты народа мурома в Нижегородской области, известный российский певец продал свою тайную виллу в Голливуде — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.
Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.
Россиянам объяснили новый порядок передачи показаний счетчиков воды
С 1 августа 2026 года в России вступают в силу обновленные правила передачи данных с индивидуальных приборов учета воды. Для невнимательных плательщиков новшества таят определенные риски. По словам экспертов, главный промах владельцев недвижимости — нарушение календарных сроков. Если передача показаний задерживается, схема расчетов моментально перестраивается: первые три месяца начисления формируются по среднему объему потребления за прошедшие полгода.
В случае если счетчик не подает «сигналов» свыше трех месяцев, жильцов принудительно переводят на нормативную оплату с повышающим коэффициентом, что заметно увеличивает сумму в квитанции. Возобновить расчеты по фактическому расходу воды возможно только после направления письменного обращения, официального визита инспектора и проведения перерасчета.
Сейчас коммунальная сфера берет курс на масштабную цифровизацию, поэтому при передаче показаний приборов учета ключевое место занимают современные веб-ресурсы. Главными официальными точками взаимодействия становятся персональные кабинеты управляющих компаний, сервис ГИС ЖКХ и мобильная платформа «Госуслуги Дом».
Классические звонки по телефону и бумажные записки в почтовых ящиках остаются вспомогательным вариантом, созданным главным образом для пенсионеров, маломобильных граждан и жителей без доступа к Сети. Финансовые приложения банков также пригодны для ввода сведений, однако официальным способом подачи информации они выступают далеко не везде.
Позаботиться о сохранности семейных средств и избавиться от лишней суеты помогут простые и надежные шаги. Во-первых, следует заранее уточнить в своей управляющей организации или ТСЖ обязательные даты приема сведений и выбрать наиболее удобный онлайн-канал. Во-вторых, нужно сверять в квитанциях корректность привязки лицевого счета и самого прибора учета к действующему собственнику помещения.
Также лучше всего ежемесячно фотографировать цифровые значения на фотокамеру с фиксацией даты — это послужит надежным доказательством в случае спорных ситуаций. И наконец, необходимо систематически осматривать целостность контрольных пломб и корпуса устройства, ведь любые повреждения расцениваются как неисправность.
Черные копатели «обшарили» могильник загадочного племени под Нижним Новгородом
Артефакты малоизученного народа мурома между деревнями Чулково и Звягино Вачского района в Нижегородской области первыми обнаружили так называемые черные копатели, рассказала руководитель археологической экспедиции Анастасия Швецова. Она отметила, что в 2022 году жители сообщили специалистам о несанкционированных раскопках.
«Мы нашли яму, куда грабители сбросили все то, что им показалось ненужным. Там лежали бутылковидные привески, сломанные браслеты, лунницы, фрагменты украшений. Для них это был мусор, а для нас — бесценные свидетельства истории», — рассказала специалист.
Эти предметы около 1000 лет назад мурома закапывали в землю вместе с покойниками. Предполагается, что финно-угорское племя верило, что эти вещи понадобятся людям в загробной жизни. В 2022 году могильник поставили на учет, а на следующий год там начались раскопки, которые продолжаются до сих пор. За это время археологи обнаружили 42 погребения, относящиеся к VII—XI векам нашей эры. Благодаря им специалисты проследили, как менялись украшения и личные вещи муромы по мере их ассимиляции пришлыми славянами.
Швецова уточнила, что захоронения велись на протяжении 400 лет без наслоения друг на друга.
«Все могилы расположены так, чтобы покойники были обращены головой в сторону северо-запада и севера. И мы нашли не только людские захоронения, но и конские — эти животные были священными для муромы, их очень почитали», — рассказала она.
Одной из главных находок оказался скелет богатой женщины с бронзовыми кольцами на голове, гривнами и браслетами на шее и серебряной бляхой на груди. В других захоронениях были найдены бронзовые топоры, копья и шумящие украшения с подвесками в виде утиных лапок.
Воробьев продал свою тайную виллу в Голливуде?
Telegram-канал SHOT сообщил, что исполнитель Алексей Воробьев продал свою виллу в Голливуде за 125 млн рублей. Согласно сведениям канала, цену пришлось снизить на 20%.
SHOT отметил, что артист купил особняк в испанском стиле в 2021 году вместе со своим продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за $1,765 млн (около 139 млн рублей) в Голливудских холмах. Этот район считается одним из самых престижных в Лос-Анджелесе. Недвижимостью там владеют актеры Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето.
По информации канала, в 2021 году Воробьев купил еще один дом в ипотеку за $2,924 млн (230 млн рублей). Сейчас, как уточнил SHOT, певец проживает в нем вместе с супругой оперной певицей Аидой Гарифуллиной.
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