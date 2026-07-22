Новые правила по счетчикам воды, продажа тайной виллы Воробьева: что дальше

Россиян предупредили о важных изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства с августа, черные копатели обнаружили артефакты народа мурома в Нижегородской области, известный российский певец продал свою тайную виллу в Голливуде — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россиянам объяснили новый порядок передачи показаний счетчиков воды

С 1 августа 2026 года в России вступают в силу обновленные правила передачи данных с индивидуальных приборов учета воды. Для невнимательных плательщиков новшества таят определенные риски. По словам экспертов, главный промах владельцев недвижимости — нарушение календарных сроков. Если передача показаний задерживается, схема расчетов моментально перестраивается: первые три месяца начисления формируются по среднему объему потребления за прошедшие полгода.

В случае если счетчик не подает «сигналов» свыше трех месяцев, жильцов принудительно переводят на нормативную оплату с повышающим коэффициентом, что заметно увеличивает сумму в квитанции. Возобновить расчеты по фактическому расходу воды возможно только после направления письменного обращения, официального визита инспектора и проведения перерасчета.

Сейчас коммунальная сфера берет курс на масштабную цифровизацию, поэтому при передаче показаний приборов учета ключевое место занимают современные веб-ресурсы. Главными официальными точками взаимодействия становятся персональные кабинеты управляющих компаний, сервис ГИС ЖКХ и мобильная платформа «Госуслуги Дом».

Классические звонки по телефону и бумажные записки в почтовых ящиках остаются вспомогательным вариантом, созданным главным образом для пенсионеров, маломобильных граждан и жителей без доступа к Сети. Финансовые приложения банков также пригодны для ввода сведений, однако официальным способом подачи информации они выступают далеко не везде.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Позаботиться о сохранности семейных средств и избавиться от лишней суеты помогут простые и надежные шаги. Во-первых, следует заранее уточнить в своей управляющей организации или ТСЖ обязательные даты приема сведений и выбрать наиболее удобный онлайн-канал. Во-вторых, нужно сверять в квитанциях корректность привязки лицевого счета и самого прибора учета к действующему собственнику помещения.

Также лучше всего ежемесячно фотографировать цифровые значения на фотокамеру с фиксацией даты — это послужит надежным доказательством в случае спорных ситуаций. И наконец, необходимо систематически осматривать целостность контрольных пломб и корпуса устройства, ведь любые повреждения расцениваются как неисправность.

Черные копатели «обшарили» могильник загадочного племени под Нижним Новгородом

Артефакты малоизученного народа мурома между деревнями Чулково и Звягино Вачского района в Нижегородской области первыми обнаружили так называемые черные копатели, рассказала руководитель археологической экспедиции Анастасия Швецова. Она отметила, что в 2022 году жители сообщили специалистам о несанкционированных раскопках.

«Мы нашли яму, куда грабители сбросили все то, что им показалось ненужным. Там лежали бутылковидные привески, сломанные браслеты, лунницы, фрагменты украшений. Для них это был мусор, а для нас — бесценные свидетельства истории», — рассказала специалист.

Эти предметы около 1000 лет назад мурома закапывали в землю вместе с покойниками. Предполагается, что финно-угорское племя верило, что эти вещи понадобятся людям в загробной жизни. В 2022 году могильник поставили на учет, а на следующий год там начались раскопки, которые продолжаются до сих пор. За это время археологи обнаружили 42 погребения, относящиеся к VII—XI векам нашей эры. Благодаря им специалисты проследили, как менялись украшения и личные вещи муромы по мере их ассимиляции пришлыми славянами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Швецова уточнила, что захоронения велись на протяжении 400 лет без наслоения друг на друга.

«Все могилы расположены так, чтобы покойники были обращены головой в сторону северо-запада и севера. И мы нашли не только людские захоронения, но и конские — эти животные были священными для муромы, их очень почитали», — рассказала она.

Одной из главных находок оказался скелет богатой женщины с бронзовыми кольцами на голове, гривнами и браслетами на шее и серебряной бляхой на груди. В других захоронениях были найдены бронзовые топоры, копья и шумящие украшения с подвесками в виде утиных лапок.

Воробьев продал свою тайную виллу в Голливуде?

Telegram-канал SHOT сообщил, что исполнитель Алексей Воробьев продал свою виллу в Голливуде за 125 млн рублей. Согласно сведениям канала, цену пришлось снизить на 20%.

SHOT отметил, что артист купил особняк в испанском стиле в 2021 году вместе со своим продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за $1,765 млн (около 139 млн рублей) в Голливудских холмах. Этот район считается одним из самых престижных в Лос-Анджелесе. Недвижимостью там владеют актеры Леонардо Ди Каприо, Киану Ривз и Джаред Лето.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По информации канала, в 2021 году Воробьев купил еще один дом в ипотеку за $2,924 млн (230 млн рублей). Сейчас, как уточнил SHOT, певец проживает в нем вместе с супругой оперной певицей Аидой Гарифуллиной.

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