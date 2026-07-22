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22 июля 2026 в 10:03

Воробьев продал тайную виллу в Голливуде

SHOT: Воробьев продал свою тайную виллу в Голливуде за 125 млн рублей

Алексей Воробьев Алексей Воробьев Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press
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Telegram-канал SHOT сообщил, что исполнитель Алексей Воробьев продал свою виллу в Голливуде за 125 млн рублей. По информации авторов, цену пришлось снизить на 20%.

На канале рассказали, что артист купил особняк в 2021 году вместе со своим продюсером Екатериной Гечмен-Вальдек за $1,765 млн (около 139 млн рублей) в Голливудских Холмах. Район считается одним из самых престижных в Лос-Анджелесе.

По информации SHOT, при этом в 2021 году вместе с продюсером Воробьев купил еще один дом в ипотеку за $2,924 млн (230 млн рублей). На канале сообщили, что в нем артист проживает вместе с супругой.

Ранее сообщалось, что покинувший Россию лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко начал восстановление своего калифорнийского дома, уничтоженного масштабными лесными пожарами. Музыкант приобрел одноэтажную виллу на побережье Тихого океана площадью 204 квадратных метра еще в 2018 году.

До этого Mash сообщил, что элитный пентхаус покойного певца Иосифа Кобзона выставлен на закрытую продажу. Речь шла о квартире площадью 600 квадратных метров в центре Москвы.

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