Артист Алексей Воробьев показал редкие кадры семейной прогулки Воробьев и Гарифуллина очаровали фанатов фото с дочерью в США

Исполнитель Алексей Воробьев растрогал подписчиков свежей публикацией фотографии со своей женой, оперной дивой Аидой Гарифуллиной, и падчерицей Оливией. Снимком он поделился в Instagram (деятельность в РФ запрещена), пара была запечатлена во время хайкинга по холмам Лос-Анджелеса.

На прогулке к супругам присоединилась дочь певицы, продемонстрировав полную идиллию в отношениях артиста с падчерицей.

Ничто не сравнится с прогулкой на природе в кругу семьи. Потрясающие виды холмов и завораживающий закат, — подписал фото актер.

Для прогулки в горах звездная пара решила устроить цифровой детокс, отказавшись на день от гаджетов ради живого общения. Поклонники пришли в восторг от редкого семейного контента, отметив, что секретность, в которой влюбленные долгое время держали свой союз, пошла их отношениям только на пользу.

«Какие вы красивые и гармоничные...», «Приятно на вас смотреть. Будьте счастливы!» — пожелали семейной паре фанаты.

Ранее Воробьев поделился с поклонниками кадрами того, как проводит время с девятилетней дочерью своей жены. На видео певец, одетый в бордовую рубашку, сидит перед зеркалом. В это время Оливия пытается сделать Воробьеву прическу при помощи фена и расчески.