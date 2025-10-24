«Он еще не знает»: Гарифуллина публично пошутила над Воробьевым Гарифуллина опубликовала снимок с улыбающимся Воробьевым и пошутила

Артистка Аида Гарифуллина пошутила над своим супругом Алексеем Воробьевым. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала снимок мужа из лондонского паба. В настоящее время супруги находятся в романтическом путешествии по Европе.

Алеша улыбается. Он еще не знает, что тортик достанется только мне, — пошутила над мужем Аида.

До этого Воробьев показал, как проводит время с девятилетней дочерью Гарифуллиной. На видео певец, одетый в бордовую рубашку, сидит перед зеркалом. В это время Оливия пытается сделать Воробьеву прическу при помощи фена и расчески.

Ранее артист заявил, что скрывал свадьбу, потому что не хотел пускать в семейное счастье посторонних. Торжество состоялось в апреле 2025 года. Ранее актер и певец попал в скандал из-за высказывания о том, что женщинам якобы нужен макияж для компенсации их неполноценности и неуверенности.

