28 декабря 2025 в 03:20

Белый дом проинформировал о переносе встречи Трампа и Зеленского

Белый дом: встреча Трампа и Зеленского состоится в 21:00 мск воскресенья

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского перенесена на более позднее время. Согласно официальному заявлению Белого дома, переговоры теперь запланированы на воскресенье в 21:00 по московскому времени.

Обновленное расписание: 1 час пополудни (21:00 мск) президент участвует в двусторонней встрече с президентом Украины, — говорится в сообщении администрации США.

Повестка предстоящих переговоров, вероятно, будет включать вопросы сотрудничества Вашингтона и Киева, обсуждение мирных инициатив и координацию позиций по ключевым международным проблемам. Возможные дальнейшие переносы будут согласовываться отдельно.

До этого Зеленский находился с визитом в Канаде, где в субботу провел переговоры с премьер-министром страны Марком Карни. В ходе встречи обсуждались вопросы противоракетной обороны, а также надежды на положительный исход диалога с администрацией президента Трампа.

Ранее американский глава подверг сомнению самостоятельную ценность мирной инициативы главы Украины. Трамп подчеркнул, что без его одобрения предложения Киева не имеют серьезного значения. Данный комментарий был сделан в связи с недавно опубликованным украинским планом по разрешению кризиса, при этом Трамп акцентировал решающую роль Вашингтона в любых переговорах.

