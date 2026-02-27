Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 23:03

«Зенит» вырвал победу у «Балтики» на 87-й минуте

«Зенит» обыграл «Балтику» со счетом 1:0 в 19-м туре РПЛ

Игроки ФК «Зенит» Игроки ФК «Зенит» Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Петербургский «Зенит» обыграл калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче 19-го тура РПЛ. Единственный мяч на 87-й минуте забил Луис Энрике.

На 75-й минуте футболист «Балтики» Кевин Андраде отправил мяч в ворота, но гол отменили после вмешательства VAR. Система зафиксировала офсайд при взятии ворот.

«Зенит» продлил беспроигрышную серию до 15 матчей и вышел на первое место с 42 очками. «Балтика» с 35 очками занимает пятую строчку в турнирной таблице.

Ранее в разговоре с NEWS.ru экс-футболист «Динамо» Дмитрий Булыкин отметил, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное. 26 февраля стало известно, что сборная Гондураса по футболу отказалась провести товарищескую игру со сборной России. Матч был запланирован на 31 марта.

До этого экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил: московское «Динамо» имеет хорошие перспективы с тренерским штабом в лице Ролана Гусева, Юрия Жиркова и Романа Шаронова. Он напомнил, что команда идет на десятом месте в РПЛ, поэтому при этих специалистах «хуже не будет». Экс-футболист добавил, что с новым форматом Кубка России на трофей претендуют «все команды», в том числе «Динамо». По словам Мостового, теперь непонятно, «кто, где и с кем играет».

