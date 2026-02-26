Булыкин раскрыл, нужен ли был сборной России по футболу матч с Гондурасом

В тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас, заявил NEWS.ru экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.

Нужны любые соперники. Сейчас тяжело найти соперника для сборной, но она должна жить и играть. Сложно, но РФС делает все возможное. Нужно только сказать им спасибо за любых соперников. Неважно, против кого ты играешь: Чили, Бруней или против Сан-Марино, нужно быть всегда в тонусе и ко всему, — считает Булыкин.

26 февраля стало известно, что сборная Гондураса по футболу отказалась провести товарищескую игру со сборной России. Матч был запланирован на 31 марта.

15 ноября футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2. Футболисты Чили вышли вперед в первом тайме благодаря голу Гонсало Тапии (37-я минута). Во второй половине игры Бен Бреретон Диас, вышедший на замену, закрепил успех, доведя счет до 2:0 (76-я минута).

12 ноября сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с национальной командой Перу. Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что команда была разрозненной. По его словам, гости с каждой секундой после пропущенного мяча становились сильнее и овладевали инициативой.