Петербургские росгвардейцы помогли пенсионерке с потерей памяти

Сотрудники Росгвардии Санкт-Петербурга помогли пенсионерке с потерей памяти, сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии. Они передали женщину медицинским специалистам.

В ведомстве рассказали, что встретили женщину в Отрадном — она озиралась по сторонам и казалась растерянной. Сотрудники выяснили имя пенсионерки, однако адрес места жительства она назвать не смогла, ее доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

При себе у женщины был мобильный телефон с номером дочери. Сотрудники ведомства смогли с ней связаться и передали всю необходимую информацию.

Ранее сообщалось, что москвич почти две недели провел в Белом море на резиновой лодке без мотора. Спасатели отбуксировали лодку 66-летнего мужчины на берег.