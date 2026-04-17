Не хотела в деревню: пенсионер провел в колонии три года из-за внучки

Пенсионер, которого в 2023 году обвинили в растлении внучки, вышел на свободу и был депортирован в Казахстан. NEWS.ru рассказывает подробности этого дела.

Каникулы в деревне

Эта история началась летом 2023 года с СМС, которое младшая сестра отравила старшей из деревни в Нижегородской области, куда ее отправили на каникулы. Школьница написала: «Дед ко мне пристает».

На тот момент Виктору Трубачеву было 65 лет. Его задержали и возбудили уголовное дело. Как пишет Telegram-канал «RT на русском», девочка в ходе разбирательств очень сильно испугалась, что за дело взялись следователи, и призналась, что оболгала родственника.

Родственникам ребенок пояснила, что не хотела проводить каникулы у бабушки с дедом в деревне, но не думала, что ее план может обернуться уголовным делом.

«Никто тебя здесь не тронет»

Тем не менее следствие не стало закрывать дело. Трубачева приговорили к 15 годам колонии, но сокамерники не стали переводить его в низшую касту, как говорит супруга пенсионера.

«Он мне рассказал, что, когда только пришел в камеру, его вызвали какие-то там главари из заключенных. Он представился как положено, назвал свои данные и статью. И какой-то главарь сказал ему: „А-а-а, так это ты! Знаем твою историю. Не бойся, дед, проходи. Никто тебя здесь не тронет“», — говорит жена Виктора Татьяна Чолокян.

Освобождение и депортация

В заключении у мужчины обострились проблемы со здоровьем. Когда супруга приехала к нему на свидание в августе 2025 года, обнаружилось, что Виктор находится в больнице из-за проблем с сердцем. Позже его освободили по состоянию здоровья, но тут же на свободе назначили суд о выдворении. Виктор является гражданином Казахстана.

«Пока он сидел, у него истек вид на жительство, поэтому его решили депортировать. Дома со мной он провел всего лишь неделю, после этого нам разрешили самим купить билет на поезд — и в сентябре Виктор выехал в Караганду», — объяснила Чолокян.

Сейчас мужчине 68 лет, он ждет очередную операцию. Ему должны заменить кардиостимулятор. Чувствует он себя лучше, но вспоминать о времени в заключении не любит. С внучкой после освобождения он ни разу не общался. В Казахстане мужчина живет у своей дочери.

