Холода отступают: +24, дожди, грозы — погода в Москве и Питере 1–7 июня

Холода в центре и на северо-западе европейской части России постепенно уходят. В дневное время воздух прогреется до +20 градусов и выше, временами пройдут дожди, не исключены грозы. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге на неделе с 1 по 7 июня NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 1 по 7 июня

В период с 1 по 7 июня погода в столичном регионе приблизится к климатической норме, однако не стоит ждать слишком высоких температур, предупреждает Ильин.

На протяжении рабочей недели преобладающая дневная температура воздуха ожидается на уровне 17–22 градусов. Согласно прогнозам, 2 и 3 июня местами в Москве потеплеет до +24. В ночь на 1, 2 и 3 июня столбики термометров будут показывать от +5 до +10 градусов, в четверг и пятницу — от +10 до +15. В понедельник и во вторник будет облачно с прояснениями, местами пройдут дожди. В среду осадки не прогнозируются, в четверг возможны ливни с грозами.

В ночь на субботу столбики термометров не опустятся ниже +10 градусов, днем температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +24 до +26 градусов. В Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами в юго-западных и западных районах Подмосковья пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье ночью температура воздуха составит +13–15 градусов, по области — от +11 до +16. Днем в столице потеплеет до +20–22 градусов. Осадки не ожидаются.

Атмосферное давление в понедельник составит 744 миллиметра ртутного столба. К выходным оно вырастет на шесть — восемь пунктов.

В понедельник и во вторник ожидается северный и северо-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду, а в среду — западный, до 7 метров в секунду. В четверг и пятницу прогнозируется слабый ветер переменных направлений.

Какая погода ожидается с 1 по 7 июня в Санкт-Петербурге

В Северной столице погода будет находиться под влиянием западного антициклона. Это означает, что до пятницы осадков в городе не ожидается, отметил Ильин.

Температура воздуха в понедельник ночью составит около +9, днем она не превысит +20. Со вторника по четверг столбики термометров будут показывать в диапазоне от +21 до +23 градусов днем и от +12 до +14 по ночам.

В ночь на 5 июня температура воздуха будет не ниже +12 градусов, а днем поднимется до +20. После обеда в пятницу возможен грозовой дождь, похолодает до +16–18.

В субботу ночью ожидается температура +12–14 градусов, днем — от +13 до +15, местами пройдет дождь. В ночь на 7 июня столбики термометров будут показывать около +10. В дневные часы воскресенья потеплеет до +20, осадки не ожидаются, на небе будет мало облаков.

Атмосферное давление в течение рабочей недели составит около 760–761 миллиметра ртутного столба. К пятнице оно немного снизится.

В понедельник ожидается северный ветер, во вторник — южный и слабый. Со среды по пятницу его скорость усилится до 3–8 метров в секунду, направление останется преимущественно южным.

Когда в Москву придет 30-градусная жара

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев ранее сообщил, что москвичам не стоит ждать жаркой погоды в первой половине июня.

«Тепло до +24 градусов вернется в столицу. Такая погода установится с первых чисел июня, но 30-градусной жары в ближайшие две недели ждать точно не стоит», — подчеркнул эксперт.

По словам синоптика, прохладная погода будет сопровождаться небольшими дождями. Жителей столицы ждет умеренное летнее тепло без экстремальных температурных рекордов, заключил Голубев.

Какая погода ожидается в Москве в июне

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что, несмотря на потепление, погода в начале лета не будет соответствовать климатическому уставу. Понедельник и вторник пройдут под влиянием тыла североатлантического циклона, местами возможны дожди. 1 июня ночью столбики термометров не опустятся не ниже +5, а днем поднимутся до +19 градусов. Утром 2 июня минимальная температура воздуха составит не ниже +8 градусов, в дневное время — до +21.

«Лето „заработает“ с 3 июня, когда инициативу в атмосфере наконец-то перехватит северный антициклон. В среду станет солнечно, с неба больше ни капли дождевой воды, под утро будет +6–9. В середине дня температура воздуха вернется в климатическое русло и составит +21–24 градуса. В четверг сохранится малооблачная и сухая погода, минимальная температура +10–13. В середине дня воздух прогреется до комфортнейших +25», — сообщил Тишковец в своем Telegram-канале.

Согласно его прогнозам, ко второй декаде июня вода прогреется до +18–20 градусов и в столичном регионе начнется купальный сезон.

«По долгосрочным прогнозам, июнь в Центральной России будет нормальным, то есть будет соответствовать климатической норме (для Москвы ночная норма — плюс 11,5, дневная — плюс 21,7). Недобор осадков будет незначительным и не превысит 10%», — добавил Тишковец.

