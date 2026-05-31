Приметы 31 мая — Федот Овсяник и Семь дев: дарим подарки женщинам

В народном календаре в последний день весны вспоминают мученика Феодота Анкирского (на Руси — Федота Овсяника) и семь дев-мучениц (Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Евфрасию, Матрону и Юлию). Федот в народном сознании считался главным помощником тех, кто сеял овес — одну из важнейших культур для крестьянского подворья. А еще в этот день с особым почтением относились к женщинам.

Погодные приметы на Федота Овсяника, 31 мая

Главным «синоптиком» последнего дня весны выступал дуб. Крестьяне внимательно следили за дубовыми листьями. Если к этому дню они полностью развернулись, считалось, что земля готова принять овес и урожай будет отменным: «Пришел Федот — берется овес за рост».

Под дубами в этот день часто устраивали легкие праздничные трапезы. Влюбленные пары приходили к дереву, брались за руки и обходили его трижды — верили, что это сделает их союз нерушимым.

Если дуб развернул листья раньше ясеня — лето будет засушливым и жарким.

На дубе к 31 мая появилось много желудей — к богатому урожаю хлеба и теплой зиме.

С дуба осыпаются зеленые листья — признак того, что лето будет голодным или неурожайным.

Если к вечеру облака сгущаются и синеют — завтрашний день принесет затяжной дождь.

Солнце на закате бледное или садится в тучу — к дождливой неделе.

Последний день весны: что можно и нельзя делать

Приметы о птицах и зверях 31 мая

Частое и громкое кукование кукушки — теплая и ясная погода установится надолго.

Что можно и нужно делать 31 мая

В день Семи дев было принято проявлять особое уважение к старшим женщинам, матерям, а также помогать одиноким девушкам и вдовам. Молодые незамужние девушки собирались на посиделки, пекли караваи и делились секретами, прося у святых дев защиты и скорого счастливого замужества.

Что еще можно делать в этот день?

Завершать посадку овса и поздних зерновых. Воскресенье на Федота — идеальное время, чтобы поставить точку в весенней посевной.

Дарить подарки и помогать женщинам. Любое проявление заботы к матерям, сестрам или нуждающимся женщинам сегодня вернется к вам благополучием.

Гулять среди деревьев. Прогулка в дубовой роще или парке поможет восстановить силы и очистить мысли перед началом лета.

Устраивать семейные ужины. Встретить лето в кругу близких за пышным столом — к миру и согласию в доме на весь сезон.

Что нельзя делать 31 мая

Обижать женщин и спорить с матерями. В день Семи дев любой конфликт с женщиной считается дурным знаком, способным привлечь в жизнь мужчины затяжные неудачи.

Рубить или ломать ветки дуба. Нанесение вреда этому дереву 31 мая, по поверьям, лишало человека жизненных сил и защиты.

Начинать новые крупные дела в спешке. Конец весны требует подведения итогов, а поспешные решения могут застрять без развития.

Оставлять жилье неприбранным к началу лета. Считалось, что лето нужно встречать в чистоте, чтобы в доме царил порядок во всем.

