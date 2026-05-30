Лунный календарь на июнь-2026: фазы Луны, лучшие дни для сада и стрижек

Лунный календарь на июнь-2026: фазы Луны, лучшие дни для сада и стрижек

С древних времен люди приписывали спутнику Земли влияние на все живые организмы. В современном мире, несмотря на бурное развитие технологий, многие садоводы, цветоводы и специалисты индустрии красоты продолжают активно соизмерять свои планы с космическими ритмами. А понимание того, как меняются фазы Луны в июне 2026 года, утверждают астрологи, дает возможность действовать в гармонии с природой, а не вопреки ей, распределяя ресурсы и внутреннюю энергию с максимальной эффективностью.

Июнь — пик садово-огородного сезона и время долгожданного летнего отпуска. Чтобы ваши усилия на даче и в салоне красоты принесли максимальный результат, мы подготовили подробный лунный календарь на июнь 2026 года, который поможет спланировать посадки, уход за собой и важные дела.

Фазы Луны в июне 2026 года: новолуние, полнолуние, четверти

Чтобы правильно планировать свои дела, необходимо четко представлять астрономическую картину предстоящего месяца. В начале лета ночное светило пройдет все свои привычные стадии, каждая из которых обладает уникальной энергетикой и по-разному воздействует на биосферу. Давайте проанализируем фазы Луны в июне 2026 года.

Убывающая Луна — с 1 по 14 июня;

Последняя четверть — 8 июня;

Новолуние — 15 июня в 05:55 по московскому времени;

Растущая Луна — с 16 по 29 июня;

Первая четверть — 22 июня;

Полнолуние — 30 июня в 02:57 мск.

Лунный календарь на июнь-2026 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, первая половина месяца проходит под убывающей Луной — это время завершения дел и работы «под землей». Вторая половина — под растущей, идеальное время для начинаний и посевов «над землей». Новолуние и полнолуние в июне 2026 года приходятся на 15 и 30 июня соответственно. Эти дни считаются критическими, когда лучше воздержаться от активных действий. Полнолуние, говорят астрологи, наполняет все живое максимальной энергией, но одновременно повышает уровень стресса.

Тщательно отслеживая, как именно меняются фазы Луны в июне 2026 года, можно избежать досадных ошибок как в бизнесе, так и в быту.

Благоприятные дни для посадки овощей, зелени и цветов

Сейчас завершается высадка теплолюбивых культур и начинается активный уход за всходами. Опытные огородники знают, что правильно выбранные благоприятные дни для посадок в июне гарантируют отличную приживаемость рассады и бурное развитие корневой системы. А еще помните, что с разными растениями лучше работать в разные дни цикла. Поэтому перед началом работ важно точно определить, что сажать в июне по Луне целесообразно, а какие грядки лучше оставить для отдыха.

Наиболее благоприятные дни для посадок в июне — 17, 25 и 30 июня.

Для культур, плодоносящих над землей — томатов, перцев, огурцов, баклажанов, кабачков и зелени — отличные результаты дадут 2, 8–9, 16–18, 28–29 числа.

Корнеплодам, картофелю, луку и чесноку отдайте предпочтение 3–4, 12, 20–21, 25–26 и 30 июня.

Цветоводы смело высаживают однолетники, многолетники и комнатные растения 20–24 числа, это благоприятные дни для посадок декоративных растений в июне.

Нейтральные дни (6, 10, 11, 13, 19, 23) подойдут для рутинного ухода, но не для ответственных посевов.

Лунный календарь посевов на июнь 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Теперь о главном табу месяца. Нежелательные дни в лунном календаре на июнь — 5 и 7 июня. В этот период растения крайне чувствительны к вмешательству: корни плохо восстанавливаются, стебли истончаются, заложенный потенциал гаснет. Если есть возможность, отложите даже пикировку и пересадку. Однако подлинная зона молчания — 14 и 15 июня, новолуние и день до него. Посвятите эти дни планированию, заточке инструмента или отдыху.

Важно! Точка особого покоя — 1 июня, Духов день. По вековой народной примете земля в этот праздник — именинница, и тревожить ее лопатой или мотыгой строго не рекомендуется. Только поливайте по необходимости.

Заглянув в подробный посевной календарь на июнь, можно обнаружить, что июнь в целом благоприятен для работ в саду.

Календарь для садовода: полив, подкормка, прополка по фазам

Уход за уже посаженными культурами также должен подчиняться строгому космическому расписанию. Просматривая актуальный посевной календарь на июнь, сверяйтесь с рекомендациями астрологов.

Что сажать в июне по луне? В начале месяца не теряйте бдительности: возвратные заморозки еще могут ужалить теплолюбивую рассаду томатов, перцев и георгины. Зато самое время для зеленого черенкования: чубушник, сирень, клематисы и смородина легко укоренятся, если прикопать отводки сейчас. Плодовые деревья-первогодки благодарно отзываются на комплексную подкормку, а розы — на зольный круг от мучнистой росы и калийное усиление.

Во второй декаде сейте двулетники: виолу, незабудку, турецкую гвоздику. В огороде после сбора редиса и салата уплотняйте грядки повторными посевами скороспелых культур.

Лунный календарь садовода Фото: Shutterstock/FOTODOM

Растущая Луна с 16 по 29 июня идеальна для высадки и посева вершков, убывающий диск с 1 по 14 число благоволит корнеплодам и формированию подземной части.

Лучшие даты для пересадки, посадки и других важных работ 16, 17, 24 июня.

Категорически запрещенная дата для любого вмешательства в жизнь растений — 15 июня, новолуние.

Заниматься важными делами в саду также можно 2–4, 8, 12, 18, 20–22, 25–26, 28–29 июня.

В полнолуние работать в огороде можно, но лучше посвятить этот день прополке, борьбе с вредителями.

Лунный календарь для здоровья и красоты: стрижки, эпиляция, уход

Влияние спутника Земли распространяется не только на приусадебные участки, но и на наше тело, уверяют астрологи. Например, состояние волос напрямую зависит от того, в какой день вы посетили парикмахера, считают астрологи. Если открыть лунный календарь стрижек на июнь, можно заметить, что для ускорения роста локонов и укрепления их структуры визит в салон стоит планировать на дни растущего светила. Лучшими датами астрологи называют 20 и 29 июня, чуть худшим, но тоже хорошим выбором будут 3, 6, 16–19, 23 июня. 30 июня, полнолуние, подойдет только для тех, кто хочет кардинально сменить прическу. В новолуние, 15 июня, стричься не ходите!

Для быстрого роста: стригитесь на растущую Луну. Волосы после этого отрастают заметно быстрее.

Для укрепления корней: стригитесь на убывающую Луну. Это замедляет рост, но делает корни крепче, а прическу — дольше сохраняющей форму.

Лунный календарь стрижек июня также предостерегает от любых манипуляций с волосами в дни водных знаков, так как это может спровоцировать появление перхоти.

Июнь 2026 года: лунный календарь стрижек Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планируете косметологические процедуры на июнь? Сверьтесь с лунным календарем:

Эпиляцию и удаление волос делайте на убывающую Луну — с 1 по 14 июня. Так волосы будут расти медленнее, а гладкость сохранится дольше.

Чистку лица и пилинги — на растущую Луну, с 16 по 30 июня. В этот период кожа легче переносит активные воздействия и быстрее восстанавливается.

Маски и уход можно делать почти в любой день. Исключение — новолуние (15 июня) и полнолуние (30 июня). В эти дни лучше дать коже отдых.

Неблагоприятные дни: новолуние и полнолуние

В астрологической практике существуют периоды, когда любую активность лучше свести к минимуму. В июне 2026 года есть периоды, когда лучше воздержаться от активных действий.

Новолуние 15 июня (05:55 мск)

Не беритесь за важное, не меняйте работу, не покупайте дорогие вещи, не стригитесь, не ложитесь под нож, не сажайте растения. Лучше планируйте, ставьте цели, чистите организм, отдыхайте.

Полнолуние 30 июня (02:57 мск)

Не начинайте новых проектов, не подписывайте крупные сделки, не делайте косметические процедуры, не ввязывайтесь в конфликты. Займитесь медитацией, творчеством, доделайте мелочи, пообщайтесь с родными.

Благоприятные дни на июнь по задачам

С красотой и садом разобрались. А когда лучше всего вести бизнес в июне? Тут астрологи опять советуют принимать важные решения на растущую Луну. Лучшими датами, по их мнению, будут 20, 23, 25 июня, когда спутник Земли находится в Деве, Весах и Скорпионе.

Худшими же днями будет начало месяца, когда Луна убывает. День перед новолунием, 14 число, вновь станет худшим моментом июня для важных решений.

Что такое лунный камень, какие магические свойства ему приписывают, читайте в нашей статье.