Украинский дрон атаковал гражданскую машину и ранил водителя Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по машине в Орловке

Украинский дрон атаковал машину в районе села Орловка, сообщил Telegram-канал оперштаба Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, находившийся в транспортном средстве.

Мужчину с осколочными ранениями спины и бедра бригада скорой медицинской помощи оперативно транспортирует в областную клиническую больницу. По данным ведомства, пострадавшему уже оказывается вся необходимая помощь, а само атакованное транспортное средство получило серьезные повреждения.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее Слюсарь сообщал, что в порту Таганрога в результате налета дронов загорелись танкер, топливный резервуар и административное здание. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет, его быстро потушили, утечки нефтепродуктов удалось избежать.