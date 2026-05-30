30 мая 2026 в 14:28

Украинский дрон атаковал гражданскую машину и ранил водителя

Мужчина пострадал при ударе беспилотника ВСУ по машине в Орловке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Украинский дрон атаковал машину в районе села Орловка, сообщил Telegram-канал оперштаба Белгородской области. В результате атаки пострадал мирный житель, находившийся в транспортном средстве.

Мужчину с осколочными ранениями спины и бедра бригада скорой медицинской помощи оперативно транспортирует в областную клиническую больницу. По данным ведомства, пострадавшему уже оказывается вся необходимая помощь, а само атакованное транспортное средство получило серьезные повреждения.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате воздушной атаки ВСУ в ночь на 30 мая пострадали мирные жители Таганрога. По предварительной информации, от попадания беспилотника в частный дом пострадали два человека. Им оказывается медицинская помощь.

Ранее Слюсарь сообщал, что в порту Таганрога в результате налета дронов загорелись танкер, топливный резервуар и административное здание. По предварительным данным, пострадавших при пожаре нет, его быстро потушили, утечки нефтепродуктов удалось избежать.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
