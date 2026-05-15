«Что делать дальше»: астролог Ермака советовала Трампу читать Жириновского

Астролог Вероника Аникиевич, через которую экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, по данным следствия, консультировался по кадровым вопросам, публиковала в соцсетях издевательские мемы о президенте США Дональде Трампе. В шутку она советовала американскому лидеру ознакомиться с прогнозами депутата Владимира Жириновского и прибегнуть к услугам специалистов по фэншуй вместо лучших архитекторов, пишет РИА Новости.

Аникиевич часто размещает посты, посвященные Трампу. В одном из них она предупредила о «долгоиграющих последствиях» и «разрушительном действии» из-за неправильно спланированного пространства при реконструкции крыла Белого дома. В другом посте предложила мысленно «добавить Трампу пропеллер».

На одном из мемов американский президент изображен стоящим в очереди к Зеленскому за покупкой дронов, на другом — смотрящим выступление Жириновского с подписью: «Трамп пересматривает выступления Жириновского для понимания, что ему делать дальше».

Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога. Сам экс-чиновник заявил, что таких средств у него нет. В понедельник САП предъявила ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

Ранее сообщалось, что основатель ЛДПР за год до своей смерти предрек, что Зеленский станет «гробовщиком Европы». Жириновский говорил, что Украина «будет дровами» в печи европейской русофобии.