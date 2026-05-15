День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 мая 2026 в 05:03

«Что делать дальше»: астролог Ермака советовала Трампу читать Жириновского

Астролог Ермака иронично советовала Трампу читать прогнозы Жириновского

Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2018 г. Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ, 2018 г. Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Астролог Вероника Аникиевич, через которую экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, по данным следствия, консультировался по кадровым вопросам, публиковала в соцсетях издевательские мемы о президенте США Дональде Трампе. В шутку она советовала американскому лидеру ознакомиться с прогнозами депутата Владимира Жириновского и прибегнуть к услугам специалистов по фэншуй вместо лучших архитекторов, пишет РИА Новости.

Аникиевич часто размещает посты, посвященные Трампу. В одном из них она предупредила о «долгоиграющих последствиях» и «разрушительном действии» из-за неправильно спланированного пространства при реконструкции крыла Белого дома. В другом посте предложила мысленно «добавить Трампу пропеллер».

На одном из мемов американский президент изображен стоящим в очереди к Зеленскому за покупкой дронов, на другом — смотрящим выступление Жириновского с подписью: «Трамп пересматривает выступления Жириновского для понимания, что ему делать дальше».

Высший антикоррупционный суд Украины отправил Ермака под стражу с возможностью внесения залога. Сам экс-чиновник заявил, что таких средств у него нет. В понедельник САП предъявила ему обвинения в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.

Ранее сообщалось, что основатель ЛДПР за год до своей смерти предрек, что Зеленский станет «гробовщиком Европы». Жириновский говорил, что Украина «будет дровами» в печи европейской русофобии.

Европа
Украина
Владимир Жириновский
астрологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту
Назван вероятный срок начала основных боев за Краматорск и Славянск
Какие машины и в каких местах чаще всего угоняют в РФ: как защитить
SHOT: ВСУ массированно атакуют один из приграничных регионов РФ
Удар дронов ВСУ по Рязани привел к жертвам среди мирных жителей
В МИД РФ заметили, что действия США носят двойственную природу
Названы съедобные грибы для выращивания в домашних условиях
Трамп включил в «достижения США» недостигнутую победу над Ираном
«Что делать дальше»: астролог Ермака советовала Трампу читать Жириновского
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 мая
Раскрыто, изменилась ли политика США по отношению к Тайваню
В России могут резко подешеветь авиабилеты для детей
Трамп выразил новую надежду, связанную с Китаем
Обломки украинского БПЛА рухнули на многоэтажку в Рязани
Мошенники нашли новый способ наживаться на ЕГЭ
Психолог раскрыла, чем опасно денежное поощрение 100 баллов за ЕГЭ
Москвичей обрадовали наступлением лета на следующей неделе
SHOT сообщил о серии взрывов в разных частях Рязани
Два самолета не смогли приземлиться в Москве
Вскрылись страшные подробности применяемых ВСУ пыток
Дальше
Самое популярное
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
Общество

Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.