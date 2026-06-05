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05 июня 2026 в 11:33

Стало известно, какие издания больше всего ценят на рынке контрабанды книг

Искусствовед Полански: детские книги конца XIX особо ценят на рынке контрабанды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Крайне редкие издания, в том числе детские книги, выпущенные в конце XIX — начале ХХ века, особенно ценят на рынке контрабанды, рассказала в беседе с KP.RU искусствовед Жанна Полански. Она отметила, что даже при легальной покупке старых экземпляров с проверенной историей не всегда получается без проблем перевезти их через границу.

Сейчас у моих клиентов застряли в Европе несколько книг: купили там легально, а ввезти в Россию не можем. Есть определенные проблемы в последнее время, Евросоюз не пропускает. Одна из книг — издание «Фауста», выпущенное еще при жизни Гете. Вторая — редкое искусствоведческое издание начала ХХ века, — рассказала Полански.

Она отметила, что из книг российского происхождения дороже всего оценивают те, что доставлены из царских библиотек и имеют экслибрисы монархов. Кроме того, по ее словам, в особом почете находятся редкие религиозные издания в серебряных и позолоченных окладах.

Ранее сообщалось, что первое издание романа Джоан К. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», которое в 1997 году стоило £4,99 (примерно $13), было продано в Англии за £17 тыс. (около $23 тыс.). Экземпляр в мягком переплете принадлежал книжному рецензенту Катрине Макникол из Эдинбурга.

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