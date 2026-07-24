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24 июля 2026 в 15:33

Симоньян объявила об открытии предзаказа своей новой книги

Симоньян: стартовал предзаказ книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости»

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
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В России стартовал предзаказ новой книги «Непервая любовь. Исповедь горя и радости» главного редактора RT Маргариты Симоньян, пишет RT со ссылкой на журналистку. Она посвятила работу своему супругу — режиссеру Тиграну Кеосаяну. Книга выйдет в сентябре — к годовщине его смерти.

К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный. Потому что он долговечнее, — подчеркнула Симоньян.

По ее словам, книга повествует об отношениях в семье — она посвящена любви, вере, потере и тому, как найти в себе силы жить дальше после утраты близкого. Журналистка добавила, что все средства от продаж книги направят на помощь пострадавшим от атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что книгу Симоньян «В начале было Слово — в конце будет Цифра» раскупили за несколько часов в ходе книжной ярмарки в Москве. Мероприятие прошло на Красной площади.

Общество
Маргарита Симоньян
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