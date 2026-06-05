«Не буду забегать вперед»: Песков о письме Зеленского Путину Песков не раскрыл реакцию Путина на письмо Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать реакцию российского президента Владимира Путина на открытое письмо Владимира Зеленского. В нем украинский политик предложил перейти к началу прямых переговоров в третьей стране.

Не буду забегать вперед, — сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Зеленский лукавит, представляя себя инициатором завершения конфликта с Россией. По словам парламентария, украинский политик лишь имитирует стремление к миру, тогда как его реальные действия говорят об обратном. Временная остановка боевых действий выгодна только Киеву, подчеркнул он.

До этого кипрский журналист Алекс Христофору выразил мнение, что письмо президента Украины поссорит Киев с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он отметил, что дипломат вряд ли простит Зеленскому «эту выходку». При этом Христофору уточнил, что Евросоюз сейчас активно ищет переговорщиков по украинскому конфликту, которые бы устроили как Москву, так и Брюссель.