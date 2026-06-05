Греф заявил, что Сбербанк готовится к операциям с криптовалютой Греф: «Сбер» будет совершать все разрешенные законом операции с криптовалютой

Сбербанк готовится к вступлению в силу закона о криптовалютах и намерен предоставлять клиентам полный спектр операций с цифровыми активами, заявил журналистам на ПМЭФ президент — председатель правления банка Герман Греф, передает корреспондент NEWS.ru. Речь в том числе идет об обмене фиатной валюты на криптовалюту.

Что касается крипторынка, то мы готовимся к вступлению в силу закона. Конечно, мы будем совершать весь спектр операций в интересах наших клиентов, в том числе обменивать фиатную валюту на криптовалюту. Будем делать это в привычных и удобных для наших клиентов каналах, — пояснил Греф.

Ранее Греф заявил, что курс доллара может установиться в интервале 84-85 рублей к концу 2026 года. По его словам, этот прогноз не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть.

Вице-премьер Александр Новак сообщил, что ключевыми вызовами для российской экономики сегодня являются дефицит кадров, изменение структуры расходов бюджета и жесткая денежно-кредитная политика.