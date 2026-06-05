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05 июня 2026 в 10:34

Греф озвучил прогноз по курсу доллара на конец года

Греф заявил, что курс доллара к концу 2026 года составит 84-85 рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Курса доллар может установиться в интервале 84-85 рублей к концу 2026 года, заявил на полях Петербургского международного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф. Однако, по его словам, которые передает NEWS.ru, этот прогноз не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть.

Наш сегодняшний прогноз — 84-85 [рублей за доллар] на конец года, — уточнил Греф.

Ранее Греф заявил, что российская экономика столкнулась с четырьмя системными проблемами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса». Он перечислил эти факторы: высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что ключевыми вызовами для экономики страны сегодня являются дефицит кадров и изменение структуры расходов бюджета. Кроме того, к ним он отнес жесткую денежно-кредитную политику.

Экономика
Россия
Герман Греф
ПМЭФ
курс доллара
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