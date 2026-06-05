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05 июня 2026 в 10:05

Греф назвал четыре «всадника апокалипсиса» российской экономики

Греф: экономике России трудно из-за высокой ключевой ставки и налоговой нагрузки

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская экономика столкнулась с четырьмя системными проблемами, которые иногда называют «всадниками апокалипсиса», заявил глава Сбербанка Герман Греф. Выступая на деловом завтраке компании в рамках ПМЭФ, он перечислил эти факторы: высокая ключевая ставка, растущая налоговая нагрузка, крепкий рубль и административные барьеры, передает корреспондент NEWS.ru.

Итак, мы говорим о том, что действительно находимся в ситуации, когда иногда говорят о четырех «всадниках апокалипсиса» в экономике. Это высокая процентная ставка, это растущая налоговая нагрузка, высокая налоговая нагрузка, это крепкий рубль и проблемы, связанные с административными барьерами, — сказал Греф.

Глава Сбербанка также обратил внимание на фактор низкой безработицы, отметив, что его необходимо «очистить от текущих разовых специфических условий России». При оценке степени охлаждения экономики нельзя не учитывать инвестиционную активность и темпы роста ВВП, добавил он.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ключевыми вызовами для российской экономики сегодня являются дефицит кадров и изменение структуры расходов бюджета. Также к ним он отнес жесткую денежно-кредитную политику.

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Герман Греф
Сбербанк
Россия
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