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05 июня 2026 в 09:45

Новак назвал ключевые риски для экономики России

Новак: дефицит кадров является основным риском для России

Александр Новак Александр Новак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ключевыми вызовами для российской экономики сегодня являются дефицит кадров и изменение структуры расходов бюджета, заявил вице-премьер Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума. Также к ним он отнес жесткую денежно-кредитную политику, передает корреспондент NEWS.ru.

При цикличности экономики важно управлять, на мой взгляд, рисками и искать те новые драйверы, которые дают дополнительные возможности для выхода на устойчивую траекторию роста экономики. И, конечно, если говорить о рисках, один из таких важнейших рисков, самых значимых — это дефицит кадров и отставание роста производительности труда от роста заработных плат, — сказал Новак.

Он также отметил, в последние годы значительные бюджетные инвестиции были направлены в экономику, технологическое развитие и социальную сферу. Сейчас, по его словам, правительство проводит работу по консолидации бюджета и приоритизации расходов, чтобы создать условия для экономического роста и кредитования экономики.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что традиционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию. По его словам, стране нужна новая модель развития.

Власть
Александр Новак
дефицит кадров
ПМЭФ
риски
экономика России
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