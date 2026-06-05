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05 июня 2026 в 08:43

Глава Сбербанка и вице-премьер поспорили о российской экономике

Греф: традиционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Традиционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию, стране нужна новая модель развития, заявил глава Сбербанка Герман Греф на деловом завтраке «Сбера» в рамках ПМЭФ. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, безработица находится на историческом минимуме, загрузка мощностей — на высоком уровне, а производительность труда пока не растет темпами, способными компенсировать эти ограничения.

Традиционные или инерционные факторы экономического роста на сегодня подходят к исчерпанию. И встает вопрос, какой может быть модель экономического роста в будущем и что может и должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться, — отметил Греф.

В свою очередь вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на том же мероприятии, назвал такие заявления крайностью. Он подчеркнул, что экономика — это постоянно меняющийся механизм, в котором что-то исчерпывается, а что-то новое появляется, и занимать крайние точки зрения нельзя.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна досрочно достигла цели по снижению уровня бедности, установив показатель в 6,7% в 2025 году. Это опережает план, который предусматривал снижение до 7% к 2030 году, добавил глава государства.

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