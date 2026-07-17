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17 июля 2026 в 13:31

Греф заявил о неготовности мира к новым киберугрозам в эпоху ИИ

Герман Греф Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ни одна страна в мире на сегодняшний день не способна полностью защитить себя от современных киберугроз в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта, заявил глава Сбербанка Герман Греф во время своего выступления в Совете Федерации. Трансляция заседания шла на сайте совета. Отвечая на вопрос сенаторов о готовности государств к новым вызовам в цифровой сфере, руководитель финансовой организации высказал серьезные опасения.

Честно сказать, не готовы. Более того, боюсь, что ни одна страна не готова. Знаю, что обсуждается на уровне президента [России] соответствующий набор мер, как повысить координацию и вооруженность инструментами всех видов чувствительной информации от проникновения третьих лиц, — сказал он.

По мнению Грефа, критическим этапом для глобальной безопасности станет масштабное развитие квантовых технологий. Он выразил уверенность в том, что уже на рубеже 2030-х годов новые вычислительные мощности позволят без труда вскрыть любые существующие системы защиты.

Ранее президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская заявила, что закон о поддержке искусственного интеллекта не поможет России догнать США и Китай в этой области. Она считает, что РФ стоит сосредоточиться не на универсальных больших моделях, а на прикладных решениях.

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Герман Греф
кибербезопасность
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