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15 июля 2026 в 01:13

Стало известно, за какой матч на ЧМ особенно переживают ФБР и ФИФА

ФБР и ФИФА назвали встречу Аргентины и Англии в рамках ЧМ самой рискованной

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Полуфинальная встреча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Аргентины получила статус «самого высокого риска» на турнире. Такое решение было принято по итогам совместного заседания ФБР, местной полиции и ФИФА, состоявшегося накануне игры, пишет The Daily Mirror.

Власти опасаются возможных беспорядков на фоне давнего политического противостояния двух стран. Напряженность вокруг матча подогревается неурегулированным территориальным спором вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, из-за которых Великобритания и Аргентина воевали в 1982 году.

Для обеспечения безопасности в Атланте, где пройдет игра, задействуют дополнительные силы полиции. Особое внимание будет уделено районам возле отелей команд и стадиона, а болельщики будут пропускаться на арену через раздельные входы.

Полиция Атланты уже усилила меры по всему городу, стратегически распределив дополнительные ресурсы в местах массового скопления людей. Цель — обеспечить безопасный отдых для всех гостей и жителей города.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июля в Арлингтоне (штат Техас) состоялся первый полуфинальный матч ЧМ-2026. Сборная Испании уверенно переиграла команду Франции со счетом 2:0 и стала первым финалистом турнира.

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